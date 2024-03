Photo : YONHAP News

El embajador de Corea del Sur ante Naciones Unidas, Hwang Joon Kook, describió el 18 de marzo (hora local) la sombría perspectiva de la no proliferación nuclear por el continuo desarrollo de misiles y armas nucleares por parte de Corea del Norte, enfatizando la necesidad de una respuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre desarme y no proliferación nuclear, Hwang expresó que, incluso mientras debatían sobre no proliferación en la sala de reuniones, Corea del Norte seguía con sus provocaciones, en alusión al lanzamiento de varios misiles balísticos del día anterior.Recordó que el umbral de Corea del Norte para usar armas nucleares es cada vez menor y que su agresiva política nuclear contempla incluso la posibilidad de llevar a cabo un ataque preventivo hacia Corea del Sur, país designado por Kim Jong Un como "su principal enemigo".Hwang insistió en la responsabilidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de promover la no proliferación y hacer cumplir normas como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que lleva décadas vigente.Según publicó el diario The Wall Street Journal, a Estados Unidos le preocupa que Rusia despliegue armas nucleares en órbita terrestre con capacidad para destruir los satélites occidentales.