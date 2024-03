Alto cargo de EEUU muestra preocupación por desarrollo de armas de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Jung Pak, funcionaria de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos para asuntos norcoreanos, declaró el día 18 que no han detectado signos de un inminente ataque por parte de Corea del Norte previo a las próximas elecciones legislativas en Corea del Sur en abril y las presidenciales en Estados Unidos en noviembre.Pak señaló que Corea del Norte ha fabricado los motivos para efectuar provocaciones según sus necesidades políticas o técnicas, y que ha desarrollado y presentado nuevo armamento, como misiles hipersónicos, submarinos nucleares y satélites de reconocimiento militar.Afirmó que aunque esos desarrollos son muy preocupantes, por el momento no hay señales ni evidencias de un inminente ataque por parte de Corea del Norte en un futuro cercano,Por otro lado, en cuanto a la estrecha relación militar entre Rusia y Corea del Norte, la funcionaria estadounidense señaló que Corea del Norte está suminsitrando misiles balísticos a Rusia y no lo hace gratuitamente. Consideró como muy probable que desee obtener de Rusia tecnología relacionada con aviones de combate o sistemas de misiles antiaéreos, entre otras.