Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol criticó el día 19 que la licencia médica debe usarse para salvar la vida de los ciudadanos, y no como un medio para amenazar a los ciudadanos y crear ansiedad.Durante una reunión de gabinete, Yoon lamentó que algunos médicos que deben cuidar a los pacientes y persuadir a los residentes a regresar al trabajo, no cumplan con su deber como doctores y profesores, y den la espalda a la reforma del sistema sanitario.Afirmó que la reforma médica es una tarea acuciante y una "orden del pueblo", reiterando su intención de completar la reforma, incluyendo la ampliación del cupo de plazas para estudiar medicina.Reiteró que un incremento de 2 mil plazas de medicina es el volumen mínimo, considerando la tendencia rápida y sin precedentes del envejecimiento de la población en Corea del Sur.Recordó que en el año 2000 apenas había un 7% de mayores, dato que ahora se eleva al 20% y que alcanzará el 30% en 2035.Ante ese escenario, aseguró que si el sistema de atención médica esencial no colapsa, será un milagro.También anunció que el próximo mes creará un Grupo Especial de Reforma Médica vinculado a Presidencia, urgiendo a los médicos a colaborar en los detalles de la reforma, en lugar de oponerse.