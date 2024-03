Viceministro ruso espera que detención de surcoreano no afecte a relaciones bilaterales

Photo : KBS News

Andréi Rudenko, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, espera que el caso del misionero surcoreano, detenido por presunto espionaje en Rusia, no afecte las relaciones entre Corea del Sur y Rusia.Según explicó a la agencia TASS el miércoles 19, el problema ha sido discutido con Seúl y Moscú es consciente de la situación. Aunque desean que no afecte a las relaciones bilaterales, también debe ser examinado minuciosamente.Un surcoreano de apellido Baek ejercía como misionero en Vladivostok cuando el pasado enero por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) bajo sospecha de espionaje. Actualmente está detenido en la prisión de Lefortovo en Moscú, y un tribunal ruso amplió el pasado día 11 el plazo de detención hasta el 15 de junio.Maria Zakharova, portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, explicó el día 13 que mantenían un estrecho contacto con Corea del Sur para intentar ofrecer servicios consulares al detenido, pero según la Embajada de Corea en Moscú, por el momento el Ministerio de Exteriores ruso no ha dado respuesta.