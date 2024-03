Seúl muestra preocupación por falta de vacunas en niños norcoreanos

Photo : YONHAP News

Kim Yeong Ho, el ministro de Reunificación, ha expresado su preocupación por la grave situación que atraviesan los niños en Corea del Norte ante la falta de vacunas durante la pandemia.Durante un debate sobre Corea del Norte celebrado el miércoles 20 en Seúl, Kim comentó que según datos de organizaciones internacionales, los niños norcoreanos no recibieron las vacunas obligatorias durante la pandemia del COVID-19, recordando que los efectos negativos pueden manifestarse de manera grave de 3 a 5 años después.De hecho, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revela que el 59% de los niños norcoreanos no recibieron las vacunas pertinentes entre 2019 y 2021.Además, durante 2022 no administraron ninguna vacuna contra enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, sarampión, poliomielitis, tuberculosis, hepatitis B o meningitis.También recordó que desde finales del año pasado varios altos funcionarios norcoreanos han participado en diversas conferencias internacionales de salud, dejando entrever que Corea del Norte es consciente de la gravedad de la situación.Finalmente, Kim enfatizó que tanto las organizaciones internacionales de salud como el Gobierno surcoreano están muy interesados en ofrecer ayuda humanitaria a Corea del Norte.