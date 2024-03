Seúl señala a Rusia por frenar control a sanciones contra Corea del Norte

Photo : KBS News

Corea del Sur ha expresado su descontento con Rusia por votar en contra de prorrogar la actividad del panel de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU a cargo de monitorear el cumplimiento de las sanciones impuestas a Corea del Norte.Durante una reunión celebrada en Nueva York, el embajador surcoreano ante la ONU, Hwang Joon Kook, subrayó que el enfoque de Rusia compromete los intentos del Consejo de mantener la paz global. Según afirmó, Moscú prefiere apoyar a Corea del Norte y obtener municiones para el conflicto en Ucrania antes que defender el pacto internacional de no proliferación nuclear y las funciones del Consejo de Seguridad.Por su parte Kim In Ae, viceportavoz del Ministerio de Reunificación, expresó en rueda de prensa su profunda decepción por el cese de actividad del panel de expertos tras el veto de Rusia.La viceportavoz destacó que su decisión entorpece el seguimiento de las actividades ilegales de Corea del Norte, y aseguró que Seúl seguirá presionando a Pyongyang ara que renuncie al programa nuclear, enfatizando que el cese de actividad del panel no afecta a las obligaciones de las sanciones.