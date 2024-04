Corea del Sur no ve indicios de desfile militar en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Las autoridades militares de Corea del Sur dieron a conocer el lunes 1 que por el momento no han detectado indicios de preparativos para un desfile militar en Corea del Norte.Esa fue la respuesta del coronel Lee Sung Joon, portavoz del Estado Mayor Conjunto, en rueda de prensa regular al ser preguntado sobre el tema.El 30 de marzo, la emisora La Voz de América informó que Corea del Norte podría estar preparando un desfile militar cerca del aeropuerto de Mirim en Pyongyang.El funcionario comentó que por el momento no han detectado indicios de desfile militar en Corea del Norte, y explicó que Pyongyang suele celebrar cada quinto o décimo aniversario con grandes eventos, y al no ser este año quinquenio o decenio, quizá no haya grandes celebraciones.El mes de abril concentra varias efemérides importantes para Corea del Norte, como el cumpleaños de Kim Il Sung, fundador del país y difunto abuelo del líder Kim Jong Un, que es el 15 de abril, o el aniversario de la fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea, el 25 de abril.Pese a todo, el Estado Mayor Conjunto confirmó que sigue de cerca los preparativos de Corea del Norte para un segundo lanzamiento de un satélite militar, en base a las declaraciones que llegan desde Pyongyang al respecto.