Analista de EEUU avala cumbre entre Corea del Norte y Japón

Un analista estadounidense asegura que Washington debe dar la bienvenida al intento del primer ministro japonés Fumio Kishida de concertar una cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un.Eric Gomez, investigador del Instituto Cato, publicó un artículo en National Interest, revista especializada en asuntos diplomáticos y seguridad internacional, explicando que si bien no se esperan grandes avances de la reunión cumbre entre Kichida y Kim Jong Un, ve necesario intentar concertarla, pues no hay nada que perder de antemano.Puntualizó que Pyongyang no ha reaccionado a la propuesta del premier nipón de concertar una cumbre, pero su silencio o su pasividad dejan algo de margen respecto a la hostilidad que suele mostrar siempre ante las declaraciones de Corea del Sur o Estados Unidos.Al ser preguntado si Corea del Norte no busca mantener una cumbre con Kishida solo para debilitar la cooperación tripartita entre Seúl, Washington y Tokio, afirmó que los intereses de Japón sobre seguridad nacional e internacional están más conectados a sus aliados, considerando poco probable que haga concesiones a Pyongyang y ponga en peligro sus relaciones con Estados Unidos.