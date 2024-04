Corea del Norte rechaza tratar problemas no resueltos con Japón

Photo : YONHAP News

El embajador de Japón en Estados Unidos ha expresado que Pyongyang todavía no está preparado para avanzar en los llamados "problemas no resueltos", como el desarrollo balístico-nuclear o el secuestro de japoneses por parte Corea del Norte, asuntos que Japón considera prioritarios para celebrar una cumbre bilateral.Shigeo Yamada, el embajador japonés, comentó durante un seminario organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) en Washington el 8 de abril, que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, considera beneficioso para ambos países y para la estabilidad regional mantener una relación constructiva con Corea del Norte. Pese a todo, destacó que el primer ministro asume que debe haber avances en los problemas no resueltos.Yamada añadió que, según previas declaraciones de Corea del Norte, dicho país no está preparado para abordar esos temas, aunque Japón seguirá observando su desarrollo, y si Pyongyang muestra un cambio positivo, Kishida estaría dispuesto a dialogar con Corea del Norte.