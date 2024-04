Once surcoreanos logran salir de Haití con ayuda de Seúl

Photo : YONHAP News

Once surcoreanos han logrado salir de Haití, país actualmente sumido en el caos, gracias a la mediación del Gobierno coreano, y sumándose a otros dos que lograron evacuar en marzo.Según anunció el Ministerio de Exteriores el 8 de abril, el Gobierno facilitó la evacuación segura en helicóptero de once surcoreanos, que lograron llegar a República Dominicana desde Puerto Príncipe, la capital de Haití.La evacuación contó con la cooperación de la República Dominicana, país vecino de Haití, aunque no ofreció detalles sobre la ruta o el proceso de extracción por motivos de seguridad.Añadió que el gobierno continuará adoptando medidas de seguridad para proteger a los 60 surcoreanos que permanecen en Haití por motivos de trabajo o misión evangélica.Haití sigue prácticamente ingobernable desde los disturbios armados que surgieron el pasado mes, tras la renuncia del primer ministro.Según Naciones Unidas, solo este año más de 1.500 personas han muerto en dicho país caribeño por violencia de pandillas.