El bloque opositor se impone al oficialismo con 191 de 300 escaños

The Minjoo ha repetido y hasta superado la aplastante victoria lograda en las pasadas elecciones generales, hace cuatro años.Hasta las 5:00 de la mañana del jueves 11, con un 98% de papeletas escrutadas, The Minjoo tiene asegurados 102 escaños en las 122 circunscripciones del área capitalina: Seúl, Gyeonggi e Incheon, reflejando una victoria de sus candidatos en todos los distritos electorales de la zona, salvo en algunos barrios de Seúl al sur del río Han y al este de Gyeonggi.En concreto, el principal opositor se impuso sobre el oficialista Poder del Pueblo en zonas que desde antes de los comicios se consideraban "los más reñidos campos de la batalla electoral", como Yeongdeungpo, Gwangjin, Gangdong, Mapo y Dongjak.En la provincia de Jeolla,The Minjoo logró todos los escaños, al igual que en Jeju, mientras que en Chungcheong obtuvo 21 de los 28 en disputa.Con un claro predominio en todo el país excepto en las provincias de Gyeongsang y Gangwon, el principal opositor logró 161 escaños.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo saboreó la más agria derrota electoral con apenas 90 (exceptuando los proporcionales )de los 300 escaños de la Asamblea Nacional. Aunque obtuvo 6 más que en las pasadas generales, ese resultado está muy lejos de la oposición. Incluso en el área capitalina perdió un escaño respecto a hace cuatro años, y localidades como Daejeon y Sejong, las ciudades más importantes de Chungcheong, no consiguió ninguno.En tanto, el recuento de las papeletas por representación proporcional, con un 87% de votos escrutados, sitúa a Futuro del Pueblo, el partido satélite del oficialismo, como vencedor en el escrutinio proporcional plurinominal con un 37,41% de apoyo, seguido por The Minjoo Union con un 26,4%, Partido de Reconstrucción de Corea con un 23,83%, y Nueva Reforma con un 3,51%.El primer recuento sitúa al bando opositor con 191 de 300 escaños en la cámara legislativa, y con mayoría absoluta frente al oficialista Poder del Pueblo, que a duras penas podrá frenar una reforma constitucional unilateral de la oposición y un impeachment contra el presidente.