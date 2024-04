Photo : YONHAP News

Tras la aplastante victoria en las elecciones generales del 10 de abril, Lee Jae Myung, presidente del principal opositor The Minjoo, expresó su alegría señalando que el triunfo en estas elecciones no es solo la victoria del partido sino del pueblo.En la ceremonia de disolución del Comité de Medidas Electorales del partido, celebrada el día 11, el líder opositor agradeció el respaldo del pueblo y añadió que The Minjoo respetará cuidadosamente los valiosos deseos expresados en cada voto, y trabajará arduamente por liderar la 22ª Asamblea Nacional.También se dirigió a los candidatos elegidos, enfatizando que la situación actual no es tan buena como para simplemente disfrutar de la alegría del triunfo, y reiteró la obligación de escuchar con humildad la voz de los votantes aún después de las elecciones.The Minjoo y la Alianza del Partido Minjoo, su partido satélite, aseguraron 175 escaños en total: 161 por circunscripción electoral y 14 por representación proporcional, logrando mayoría absoluta en el parlamento.