Han Dong Hoon asume derrota y renuncia a liderar Poder del Pueblo

Photo : YONHAP News

Han Dong Hoon, a cargo del comité de emergencia del oficialista Poder del Pueblo, anunció su renuncia al cargo asumiendo la responsabilidad de la derrota en las elecciones generales.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 11 en la sede central del partido en Seúl, Han expresó que la voluntad del pueblo es siempre correcta y se disculpó en nombre del partido por no haber sido capaz de obtener el apoyo del pueblo.Extendió sus felicitaciones a todos los candidatos electos, incluidos los no opositores, y llamó a adoptar políticas que reflejen la voluntad de los ciudadanos. También expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y a los integrantes del partido por su ardua labor.En cuanto a compartir la responsabilidad de la derrota con la oficina presidencial, Han afirmó que toda la culpa era suya. En cuanto a futuros planes, si bien dijo no tener nada pensado por el momento, aseguró que seguirá preocupándose por el bien del país, al margen de dónde esté o de qué haga. Al ser preguntado si seguirá en política, solo respondió que cumplirá su promesa.