The Minjoo arrasa en las generales y logra 175 de 300 escaños

Photo : KBS

El principal opositor The Minjoo arrasó en las elecciones generales del 10 de abril y logró 175 escaños: 161 por escrutinio uninominal y 14 por representación proporcional o listados, obtenidos por su partido satélite The Minjoo Union.Tan apabullante victoria le permitirá conservar la mayoría en la Asamblea Nacional por tercera legislatura consecutiva.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo solo obtuvo 108 escaños, incluyendo 18 por representación proporcional, mientras que el flamante partido Reconstrucción de Corea, liderado por el exministro de Justicia Cho Kuk, se convirtió en el tercer partido más numeroso en el Parlamento con 12 escaños.En cuanto a zonas o regiones, los candidatos de The Minjoo brillaron en todo el país. En el área capitalina, integrada por Seúl, Gyeonggi y la ciudad de Incheon, el principal opositor ganó en 102 circunscripciones, mientras que el oficialismo despuntó en apenas 19. Las únicas provincias donde Poder del Pueblo superó a The Minjoo fueron Gyeongsang, donde aseguró 6 de los 8 escaños en juego, y Gangwon.Desde la implementación del sistema electoral presidencial directo en 1987, es la primera vez que el partido en el poder es derrotado por tan abultada diferencia frente a la oposición.La tasa de votación en las generales de 2024 fue del 67,0%, la más elevada en 32 años desde las elecciones generales para conformar la 14ª legislatura.