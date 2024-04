Defensa destaca fracaso del reciente ensayo de misil hipersónico norcoreano

Photo : KBS News

El ministro de Defensa surcoreano, Shin Won Sik, expresó el día 14 que el misil hipersónico de alcance medio lanzado por Corea del Norte a principios de abril "no tuvo éxito en su trayectoria", aunque avanzó que "podría tener éxito algún día".Durante una entrevista con KBS, Shin explicó que un detallado análisis realizado por Estados Unidos y Corea del Sur concluye que el misil hipersónico de Corea del Norte no tuvo éxito en la última etapa de su trayectoria, durante el planeamiento.Añadió que un misil hipersónico debe maniobrar a una velocidad de al menos Mach 5 en la etapa final de inmersión, mientras que el misil norcoreano todavía no ha completado ese objetivo. No obstante, reiteró que el régimen norcoreano está centrado en su desarrollo, y podría decirse que algún día tendrá éxito.También puntualizó que los misiles hipersónicos tienen un alcance superior a los 1.000 kilómetros, por lo que Corea del Norte busca disponer de un arsenal con capacidad de atacar puntos clave como las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón, en vez de realizar un ataque directo contra Corea del Sur.