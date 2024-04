Presidente promete escuchar con humildad la voz del pueblo y cooperar con la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

Tras los resultados de las elecciones parlamentarias para conformar la 22ª Asamblea Nacional, donde la oposición obtuvo una contundente victoria, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol ha expresado que se comunicará y escuchará más humildemente la voluntad del pueblo para comprender mejor a los ciudadanos.En la mañana del martes 16 de abril lideró la reunión del Consejo de Ministros donde admitió que durante sus dos primeros años de mandato no ha estado a la altura de las expectativas. Añadió que pese a los esfuerzos para establecer y seguir una dirección política correcta no ha logrado cambios suficientes ni tangibles para el pueblo.Se comprometió a ahondar más en la vida cotidiana de la gente y a escuchar las dificultades in situ para comprender en detalle sus problemas, para intentar mejorar el bienestar del pueblo.No obstante, enfatizó la necesidad de acometer una reforma estructural por el futuro de Corea del Sur, reafirmando su compromiso en áreas clave como el empleo, la educación, las pensiones y el servicio médico. Al mismo tiempo, destacó la importancia de mantener una mayor cooperación y comunicación con la Asamblea Nacional para atender a las necesidades del pueblo de forma más efectiva.En cuanto a la situación geopolítica, el presidente Yoon expresó su preocupación por la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en la economía y las cadenas de suministro de Corea del Sur. Al respecto, instó a los ministerios pertinentes a adoptar medidas proactivas para gestionar el posible impacto en la región en ámbitos como suministro de energía u otros aspectos clave de la economía nacional.Por último, el presidente recordó el 10º aniversario del trágico hundimiento del ferry Sewol, honrando la memoria de las víctimas y ofreciendo sus más sinceras condolencias a las familias afectadas. Remarcó su compromiso por recordar y aprender de los errores del pasado para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.