Presidente comisión de DDHH urge a no repetir incidentes similares a Sewol

Photo : KBS News

Durante la conmemoración del 10º aniversario del desastre del ferry Sewol, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Song Du Hwan, instó a mejorar los sistemas para construir una sociedad más segura.En una declaración emitida el 16 de abril, Song expresó que con motivo del 10º aniversario del incidente hay recordar a las víctimas, reflexionar sobre el dolor y las heridas de ese día, y valorar los cambios adoptados desde entonces para evitar tragedias similares.Señaló que pese a haber habilitado tres comisiones de investigación especiales en los últimos diez años para aclarar la verdad del incidente, no se han logrado identificar con claridad las causas que motivaron el desastre del Sewol.También destacó la necesidad de hacer una seria reflexión sobre por qué no se ha logrado aclarar la verdad en la investigación de Sewol, o si el actual sistema es justo al no haber sancionado suficientemente a los responsables.