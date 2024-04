Italia decide no invitar a Corea a la próxima cumbre del G7

Photo : YONHAP News

Corea del Sur no figura en la lista de países invitados a la próxima cumbre del G7, a celebrarse del 13 al 15 de junio en Apulia, Italia, según informaron fuentes diplomáticas.Pese a los esfuerzos del Gobierno surcoreano por asistir a la cumbre mediante continuas consultas con Italia, país anfitrión este año, las negociaciones no han fructificado.Italia anunció que la agenda de la cumbre de este año se centrará en temas críticos como la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio, el apoyo al desarrollo en África y los problemas migratorios, y ha optado por invitar a países que puedan contribuir significativamente a esos temas.Corea del Sur ha sido invitada a las cumbres del G7 en tres ocasiones desde el año 2020, y asistió a encuentros organizados por Estados Unidos y Reino Unido en 2020 y 2021, respectivamente. Bajo la presidencia de Alemania en 2022 no resultó invitada, mientras que Japn volvió a incluir al país en la cumbre de 2023.