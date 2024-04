NEONSAT-1: Corea del Sur lanza su primer nanosatélite al espacio

Photo : YONHAP News

El primer nanosatélite de observación terrestre desarrollado con tecnología 100% surcoreana fue lanzado desde un centro espacial en Nueva Zelanda, como parte del plan de Seúl para crear una constelación de satélites hasta el año 2027.Según informó el Ministerio de Ciencia y TIC, el satélite llamado NEONSAT-1 fue lanzado desde un centro espacial en Mahia, una isla neozelandesa, a las 10:32 am hora local, o 7:32 am hora de Corea del Sur, a bordo del cohete Electron de Rocket Lab.Originalmente programado para las 7:08 am, el lanzamiento se retrasó por posible riesgo de colisión con otro vehículo espacial.NEONSAT-1 es la primera unidad de once nanosatélites que crearán una constelación de satélites para monitorear y tomar imágenes de la península coreana y zonas circundantes.Con un peso inferior a 100 kg, el nanosatélite está equipado con una cámara óptica electrónica de 1 metro de resolución en blanco y negro y de 4 metros en color. Orbitará a una altitud de 500 km en sincronía con el sol para observar el planeta Tierra.Corea del Sur planea lanzar cinco nanosatélites más en junio de 2026 y otros cinco en septiembre de 2027.