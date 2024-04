Asesor presidencial anticipa mejor relación Seúl-Moscú tras guerra en Ucrania

Photo : YONHAP News

El asesor presidencial de Seguridad Nacional, Chang Ho Jin, comentó durante una entrevista en exclusiva con KBS el domingo 28 que Seúl no ha descuidado en ningún momento su relación con Moscú, pese a la guerra en Ucrania y su acercamiento a Pyongyang.Destacó que Rusia recibió armas de Corea del Norte pero ofreció pocas contrapartidas a cambio, pues el Gobierno ruso sabe qué temen tanto Corea del Sur como la comunidad internacional, igual que Seúl sabe lo que Moscú no desea que haga.Dejó entrever que al no transferir Rusia tecnologías militares clave a Corea del Norte y al rechazar Corea del Sur el envío de armas letales a Ucrania, ambos países procuran mantener las relaciones bilaterales en un cierto nivel y no cruzar líneas rojas, anticipando que las relaciones entre Seúl y Moscú se normalizarán cuando termine la guerra en Ucrania.En cuanto a la posible cooperación tripartita entre Corea del Norte, Rusia y China, explicó que ya mantienen ciertos intercambios, aunque por el momento suelen darse más a nivel bilateral, bien entre Pyongyang y Moscú o entre Pyongyang y Beijing.