Gobierno reitera llamado a dialogar con asociaciones de médicos

Photo : YONHAP News

Mientras el conflicto entre el sector médico y el Gobierno por la reforma sanitaria continúa enquistado en el aumento de plazas para estudiar medicina, el Ejecutivo urgió el lunes 29 a las asociaciones de médicos a no perpetuarse en su postura y aceptar un diálogo sin condiciones.Al no haber indicios de transigir por ninguna de las partes, se estima que las universidades del país fijarán esta semana el cupo de plazas para sus facultades de medicina.Por el momento muchas universidades públicas han anunciado que aumentarán un 50% de la cifra que propone el Gobierno, y si las privadas siguen el plan gubernamental, se estima que el próximo año podría haber 1.500 plazas más para estudiar medicina.En cuanto a la medida de los principales hospitales del país de no ofrecer atención al paciente un día por semana ante la falta de personal, el Gobierno valora enviar agentes sanitarios públicos o médicos militares para que la población no sufra las consecuencias.