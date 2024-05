Comandante estadounidense afirma que ejercicios conjuntos no tienen un enemigo concreto

Photo : YONHAP News

Derek Lipson, comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Corea del Sur, enfatizó que las maniobras conjuntas surcoreano-estadounidenses no están dirigidas contra un enemigo concreto, en respuesta a las críticas de Corea del Norte.Durante una entrevista ofrecida el 30 de abril en Camp Humphreys, en Pyeongtaek, el general Lipson declaró que los ejercicios tradicionales realizados durante décadas se centran en mejorar la capacidad operativa de las tropas y no apuntan a un adversario concreto.Subrayó que el ejército necesita entrenar para estar preparado a fin de responder ante cualquier conflicto o hipotética crisis, aunque las maniobras no están diseñadas para enviar un mensaje provocador al adversario.Corea del Norte se refirió a los entrenamientos de infiltración aérea conjunta de fuerzas especiales de Corea del Sur y Estados Unidos del pasado 18 de abril en el Aeropuerto de Osan, como motivo para contrarrestar con disparos, al describirlos como una constante provocación militar de las fuerzas hostiles que intentan aplastar a su país.