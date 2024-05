Profesores de 2 grandes hospitales optan por tomar libre los viernes

Photo : YONHAP News

Los profesores de medicina del Centro Médico Asan y del Hospital St. Mary's de Seúl, dos de los "cinco grandes" hospitales de la región capitalina han anunciado que no trabajarán los viernes.Según informó la comunidad médica, los profesores de ambos hospitales no atenderán pacientes ni realizarán cirugías los viernes.El comité de emergencia del Consejo de Profesores de Medicina de la Universidad de Ulsan confirmó el jueves 2 que el Centro Médico Asan, el Hospital Universitario de Ulsan y el Hospital Gangneung Asan, todos hospitales universitarios afiliados al consejo, tomarán libre los viernes.También anunciaron la convocatoria de una reunión a puerta cerrada en el Centro Médico Asan.Antes de la asamblea, los profesores realizarán una protesta para solicitar al Gobierno que dé marcha atrás en su plan de aumentar el cupo para estudiar en las escuelas de medicina.Por su parte, los profesores de medicina del Hospital St. Mary's de Seúl decidieron tomar libre todos los viernes a partir de esta semana, suspendiendo cirugías no urgentes y atención de pacientes ambulatorios.El Consejo de Profesores del hospital justificó la decisión alegando la necesidad de proteger a los médicos del agotamiento y de prevenir incidentes en el ejercicio de su profesión derivados de tan prolongada crisis médica.