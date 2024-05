Photo : YONHAP News

El ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Yoo In Chon, compartió su entusiasmo por los próximos Juegos Olímpicos de 2024, que no solo calificó de evento deportivo de interés global, sino de plataforma para coordinar un festival cultural a través del deporte.Durante un encuentro en el Centro Cultural Coreano en París con Dominique Hervieu, directora cultural de los JJOO 2024, Yoo anunció el lanzamiento de "Temporada Corea 2024", una iniciativa para presentar la cultura popular y tradicional coreana en Francia durante los próximos seis meses.Esta promoción cultural, que se enmarca en el contexto de las Olimpiadas Culturales - evento que fusiona arte y deporte con motivo de los Juegos Olímpicos—, presentará diversas propuestas de arte y tradición coreana en ciudades como París, Avignon o Nantes, bajo el distintivo de las Olympiades Culturelles que otorga el Comité Organizador de París 2024.Yoo invitó a prestar especial atención al programa para que las gentes de todo el mundo puedan experimentar y valorar la vasta cultura de Corea del Sur.En tanto, Dominique Hervieu resaltó la demanda de cultura coreana, en particular de K-pop, entre los jóvenes franceses, y expresó su entusiasmo al poder presentar muestras culturales de diversas naciones en Francia.