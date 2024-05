Presidente afirma que la sólida alianza con EEUU no cambiará

Photo : YONHAP News

Durante la rueda de prensa ofrecida el 9 de mayo, el presidente Yoon Suk Yeol enfatizó que la sólida alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos no cambiará.En respuesta a las preguntas de periodistas extranjeros sobre la reciente mención de Donald Trump sobre que Corea del Sur no necesita de las fuerzas militares estadounidense para su defensa, Yoon subrayó que la alianza Corea del Sur-Estados Unidos cuenta con un fuerte apoyo de los partidos, el senado, la cámara de representantes y el ejecutivo estadounidense, apoyo que servirá para resolver todos los problemas.Al ser preguntado sobre el envío de armas letales para ayudar a Ucrania, reiteró que Corea del Sur cuenta con una política firme de no suministrar armas letales ofensivas a ningún país, pero aseguró que Corea seguirá ayudando a Ucrania con asistencia humanitaria y de reconstrucción dentro del alcance permitido.En cuanto al posible envío de armas de Corea del Norte hacia Rusia, Yoon respondió que la exportación de armas ofensivas por parte de Pyongyang, no solo apoya directamente actividades ilegales vinculadas con la guerra en Ucrania, sino que también incumple claramente las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte.