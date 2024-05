Oposición arremete contra postura presidencial sobre LINE Yahoo

La oposición ha criticado duramente la postura del Ejecutivo de Yun Suk Yeol sobre LINE, tras las declaraciones de Tokio urgiendo a LINE Yahoo a reconsiderar la relación de capital con Naver.Jung Cheong Rae, diputado de The Minjoo, el principal partido opositor, recriminó durante la reunión del Comité Supremo del partido celebrada el 13 de mayo, que el Gobierno no solo no ha protestado contra un intento de arrebatar una empresa coreana por parte del Gobierno japonés, sino que allanó el camino, cuestinando si su política diplomática pasa por someterse a Japón.En tanto Cho Guk, líder del partido Reconstrucción de Corea, visitó las islas Dokdo ese día y afirmó si el control de LINE pasa a una empresa japonesa, Corea del Sur pasará a ser "un país humillado digital", denunciando que si bien los gobiernos conservadores del pasado fueron criticados por pro-japoneses, nunca llegaron a este nivel de sometimiento.