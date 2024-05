Oficialismo critica propuesta de reforma constitucional para limitar veto presidencial

Photo : YONHAP News

Chu Kyung Ho, el líder parlamentario del Poder del Pueblo, ha enfatizado que su partido no aceptará la reforma constitucional propuesta por el principal opositor The Minjoo para limitar el derecho a veto del presidente.Durante la reunión plenaria del Comité de Medidas de Emergencias convocada el día 16, afirmó que el veto presidencial es uno de los principios fundamentales de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y criticó con fuerza que limitar la potestad de veto es negar la Constitución.Así, urgió al partido opositor a no generar confusión con ideas que provoquen conflictos políticos antidemocráticos, sino a competir con el partido oficialista con propuestas políticas que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos y a crear una mejor Corea.Previamente Yoon Ho Jung, actual presidente del Comité Especial de Enmienda Constitucional del partido The Minjoo, propuso una enmienda constitucional para limitar el veto del presidente, además de prohibir al mandatario estar afiliado a algún partido, como el presidente de la Asamblea Nacional.