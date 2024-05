Festival de Cannes alza el telón sin películas coreanas en competición oficial

Photo : YONHAP News

El 77º Festival Internacional de Cine de Cannes alzó el telón el martes 14, hora local.Según informan, un total de 22 películas compiten por la Palma de Oro en la sección oficial.Por segundo año consecutivo, las películas coreanas no han sido invitadas a esta sección.No obstante, tres obras surcoreanas como son “The Executioner” del director Ryoo Seung Wan, el documental “Walking in the Movies” de Kim Lyang, y “Forest of Echoes”, un cortometraje de Lim Yoori, fueron invitadas a tan prestigioso festival cinematográfico y podrán verse en otras secciones.