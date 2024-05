Corea presenta segundo mayor ratio deuda/PIB entre países sin moneda global

Photo : Getty Images Bank

Corea del Sur presenta la segunda mayor relacion deuda/PIB de entre los pa​íses definidos por el Fondo Monetario Internacional como estados sin divisa global. De las 37 naciones categorizadas por dicha entidad como economías desarrolladas, tal clasificación incluye a once cuyas monedas no figuran entre las ocho de reserva internacional más importantes, como el dólar estadounidense, el euro o el yen japonés.Según el FMI y el Banco Mundial, en 2023 la relación entre deuda y producto interior bruto de Corea del Sur alcanzó el 55,2%, ganando 17,5 puntos respecto a hace una década, exactamente al 37,7% de 2013. Se trata del segundo mayor aumento de entre los once estados sin moneda global, después del registrado por Singapur que vio crecer su proporcion deuda/PIB 63,9 puntos porcentuales en los últimos diez años.El Fondo Monetario Internacional vaticina que hacia 2029, la relación entre deuda y PIB de Corea del Sur llegará al 59,4% y será la tercera más elevada de entre los estados sin moneda global, por detrás de Singapur e Israel que presentarán respectivamente el 165,6% y el 68,5%.