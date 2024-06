Seúl promete medidas insoportables contra Corea del Norte por globos de basura

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial asegura que está valorando medidas difíciles de aguantar contra Corea del Norte, en respuesta al lanzamiento de globos con basura.El asesor de Seguridad Nacional, Chang Ho Jin, hizo este anuncio en rueda de prensa el domingo 2 tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.Afirmó que Seúl adoptará fuertes contramedidas contra el Norte condenando el lanzamiento de globos y las interferencias en la señal GPS como actos que intentan causar ansiedad y confusión pública mediante amenazas reales contra la población surcoreana.Enfatizó que no ignorará provocaciones adicionales y mantendrán una postura firme y exhaustiva de alerta, advirtiendo a Corea del Norte a no repetir esos actos, o la respuesta del Sur también se intensificará.Al respecto, otro funcionario comentó a la prensa que el Gobierno no descarta reactivar los altavoces de propaganda en la frontera con discursos anti Pyongyang.Remarcó que Pyongyang solo busca culpar al Sur de la actual situación en la península coreana, en vez de al Norte, y generar ansiedad entre los surcoreanos para que el Gobierno cambie sus políticas hacia Corea del Norte, enfatizando que esas amenazas no funcionarán.