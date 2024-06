Oficialismo y oposición mantienen disputa sobre comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

El oficialismo y la oposición siguen protagonizando un fuerte tira y afloja sobre cómo distribuir las direcciones de los comités parlamentarios permanentes.Por el momento las negociaciones de los dos partidos con más escaños en la Asamblea Nacional, el oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo, no han logrado llegar a un punto conciliatorio.También muestran posturas enfrentadas en cuanto a los globos con basura lanzados por Corea del Norte en la zona fronteriza. Mientras Poder del Pueblo insiste en reanudar la propaganda con altavoces en la frontera, The Minjoo afirma que eso solo agravará la tensión en la península coreana, urgiendo al Gobierno a proteger mejor la vida y las propiedades de los ciudadanos.