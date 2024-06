Photo : YONHAP News

La serie original de Netflix "The 8 Show" ha comenzado a corregir el error del subtitulado en español que erróneamente aludía al Mar del Este como el "Mar de Japón", tras comenzar la polémica.Netflix explicó el 4 de junio que la palabra 'Donghae' (Mar del Este), que uno de los personajes de la serie menciona, fue subtitulada como 'Mar de Japón' en algunos idiomas, error que ya están corrigiendo.El error en los subtítulos en la serie "The 8 Show", lanzada el pasado 17 de mayo, se da en una escena donde el actor Ryu Jun Yeol canta el himno nacional de Corea del Sur, al traducir 'Donghae' al español como "Mar del Japón".El profesor Seo Kyung Deok de la Universidad de Mujeres Sungshin compartió el error en redes sociales, tras recibir muchas quejas de los internautas, y decidió enviar una queja por correo electrónico a Netflix, urgiendo a una rápida corrección para evitar malentendidos entre los espectadores de todo el mundo.Del 20 al 26 de mayo, "The 8 Show" figuró en primer lugar en la categoría de series de televisión no inglesa de Netflix.