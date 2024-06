Capitolio recibe propuesta para otorgar nacionalidad a personas adoptadas

Las senadoras Mazie Hirono y Susan Colling, junto con Adam Smith y Don Bacon, integrantes de la cámara baja, han elevado una propuesta al Capitolio para otorgar la nacionalidad estadounidense a personas legítimamente adoptadas.En un comunicado emitido el martes 4 (hora local) explicaron que hay decenas de miles de personas que tras ser adoptadas por hogares estadounidenses no pudieron obtener la nacionalidad por lagunas jurídicas. Con su propuesta buscan que esas personas puedan ser considerados ciudadanos de pleno derecho en Estados Unidos.Los datos reflejan que de los extranjeros que fueron adoptados por cauces internacionales entre 1945 y 1998, unas 49.000 no poseen la nacionalidad estadounidense, y mayormente descubrieron su estatus al llegar a la mayoría de edad.En el año 2000 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley sobre derechos civiles de los menores que otorgaba nacionalidad estadounidense a esos adoptados que aún no habían cumplido los dieciocho años. En esa línea, la propuesta actual busca extender la medida a los adoptados que ya alcanzaron la mayoría de edad.