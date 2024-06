Opositor Woo Won Shik es elegido como presidente de la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional convocó en la tarde del miércoles 5 la primera sesión plenaria de la vigésimo segunda Legislatura, sesión que el oficialismo optó por boicotear al no lograr acortar distancias con la oposición sobre la definición de los comités permanentes.No obstante, pese a la ausencia de los diputados oficialistas, la oposición eligió a la mesa directiva del parlamento.El diputado Woo Won Shik, legislador del partido The Minjoo en su quinto mandato, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional, aunque no se celebró la votación para elegir al vicepresidente, cargo que corresponde al partido en el poder, pues el partido Poder del Pueblo no presentó ningún candidato.Todo apunta a que el oficialista Poder del Pueblo y la oposición no podrán superar fácilmente el desacuerdo en la distribución de los comités, aunque el plazo vence el viernes.En particular, ambos partidos están muy enfrentados por los puestos de presidente del Comité de Legislación y Justicia, del Comité de Dirección, y del Comité de Ciencia y TIC.Al no llegar a un acuerdo sobre la distribución de los presidentes de los comités permanentes, The Minjoo convocará una sesión plenaria el viernes para completar la formación de las comisiones junto con otros partidos de la oposición.