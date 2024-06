Corea gana 7-0 a Singapur y pasa a eliminatoria asiática para el mundial

Photo : YONHAP News

Corea del Sur derrotó a Singapur por 7-0 y pasa a la ronda final de las eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial.La selección coreana, dirigida por el entrenador Kim Do Hoon, arrasó el jueves 6 en el Estadio Nacional de Singapur en el partido del Grupo C de segunda ronda de eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.Lee Kang In estrenó el marcador en el minuto 9, antes de que Joo Min Kyu anotara su primer gol internacional 11 minutos después.A partir de ahí el encuentro fue un festival para los surcoreanos. Tanto Lee como Son Heung Min firmaron dos tantos por cabeza, mientras que Hwang Hee Chan y Bae Jun Ho regalaron otro tanto más cada uno.Tan aplastante victoria garantiza el pase a Corea del Sur a la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas que comenzarán en septiembre, al margen del resultado del partido contra China.Los "Guerreros Taegeuk" se enfrentarán al equipo chino en Corea del Sur el próximo martes 11.