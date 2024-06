Sindicato de Samsung Electronics convoca su primera huelga

Photo : YONHAP News

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Samsung Electronics (NSEU) comenzó el viernes 7 una acción colectiva, la primera huelga en los 55 años de historia del conglomerado, aunque los trabajadores usaron su permiso anual para ausentarse del trabajo.Dicho sindicato cuenta con unos 28.000 afiliados, un 22% de los empleados de Samsung Electronics, unos 125.000 en total.Para preservar la decisión de sus integrantes de secundar o no esta primer huelga, el sindicato decidió no ofrecer detalles sobre el número de participantes.Desde enero de este año Samsung Electronics y su sindicato han realizado nueve rondas de negociación salarial, pero no han logrado llegar a un acuerdo.