Oficialismo y oposición no logran pacto sobre comités permanentes

Photo : YONHAP News

El viernes 7 expiraba el plazo para definir los comités permanentes de la Asamblea Nacional, pero los partidos políticos no lograron llegar a un acuerdo.Los líderes del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor, The Minjoo pensaban reunirse el viernes bajo la mediación del presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, para lograr un acuerdo de último minuto, pero el oficialismo canceló el encuentro.Choo Kyung Ho, líder parlamentario de Poder del Pueblo, exhortó a Woo a presentar una propuesta para fomentar la cooperación entre partidos en vez de imponer unilateralmente la posición de The Minjoo, además de solicitar una gestión neutral del parlamento.Por su parte The Minjoo ha ejercido una fuerte presión sobre el partido gobernante, advirtiendo que de no alcanzar un acuerdo designarán unilateralmente a los presidentes de los comités permanentes.The Minjoo piensa continuar con las negociaciones durante el fin de semana pero, de no haber acuerdo, solicitarán a Woo que convoque una sesión plenaria el 10 de julio para elegir a los presidentes de los comités permanentes solo con los votos de la oposición.