Gobierno ordena a médicos privados mantener atención a pacientes

Photo : YONHAP News

El Gobierno planea ordenar a los médicos privados seguir atendiendo a los pacientes o bien notificar de antemano si no prestarán servicios, como contramedida al anuncio de la Asociación Médica Coreana (KMA) de convocar una huelga general del sector para el próximo día 18 de junio.Las autoridades sanitarias urgieron a los médicos a no interrumpir sus servicios en dicha fecha, o bien reportar antes del día 13 si planean sumarse a la huelga y no pasar consulta, al tiempo de comprobar si dicha acción colectiva anunciada por la Asociación Médica Coreana incumple la Ley de Comercio Justo.También aprovecharon para criticar que una huelga general incumpliría la responsabilidad ético-profesional del sector médico.Por su parte, el sector sanitario muestra firmeza y afirmó tajantemente que la huelga está supeditada a un cambio de actitud del Gobierno, al tiempo de exigir que revise de cero el aumento de plazas para estudiar medicina.