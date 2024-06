Soldados norcoreanos cruzaron frontera intercoreana

Photo : YONHAP News

El ejército surcoreano realizó unos disparos de advertencia tras una breve incursión fronteriza de soldados norcoreanos.Las fuerzas militares surcoreanas divulgaron el día 11 que se vieron obligados a lanzar unos disparos de advertencia cuando unos soldados norcoreanos cruzaron brevemente la Línea de Demarcación Militar en la Zona Desmilitarizada, que separa las dos Coreas, sobre las 12:30 del día 9.Tras los avisos de alerta y los posteriores disparos de advertencia del ejército surcoreano, los soldados norteños regresaron a su lado de la frontera.El ejército surcoreano anunció que sigue cerca los movimientos de Corea del Norte, además de adoptar medidas en base al protocolo operativo.El portavoz del Estado Mayor Conjunto, el coronel Lee Sung Jun, explicó que según sus valoraciones los norcoreanos realizaban una tarea no especificada en la zona desmilitarizada y no cruzaron intencionalmente la frontera, pues tras los disparos de advertencia regresaron a su parte.Recordó que la Zona Desmilitarizada actualmente está llena de pasto y arbustos, algo que dificulta identificar las señales de la Línea de Demarcación Militar.En sesión informativa regular, dijo considerar el incidente como una simple infracción al desplazarse para realizar una tarea, pues aunque algunos estaban armados, muchos otros portaban herramientas de trabajo, aunque no ofreció más detalles de esa tarea.El incidente llega pocas horas antes de que el Sur reanudara las emisiones anti-Pyongyang con altavoces en la frontera el domingo 9 tras una larga pausa de seis años, en respuesta a los recientes lanzamientos norcoreanos de globos con basura hacia el Sur.