Oposición nombra unilateralmente a presidentes de 11 comités parlamentarios

Photo : YONHAP News

El principal opositor The Minjoo junto con otros partidos opositores designaron unilateralmente a los presidentes de 11 de los 18 Comités permanentes de la Asamblea Nacional.La designación tuvo lugar el lunes 10 y el martes 11 convocaron la primera reunión del Comité de Ciencia, TIC, Radiodifusión y Comunicaciones para iniciar su actividad.Park Chan Dae, líder parlamentario de The Minjoo, anunció el día 11 que los comités parlamentarios comenzarán inmediatamente su trabajo para impulsar las audiencias de ministerios e investigaciones sobre asuntos gubernamentales pendientes, a fin de que los proyectos de ley más necesarios puedan aprobarse ágilmente.También afirmó que si el partido gobernante Poder del Pueblo se niega a participar en el debate, no tendrán más remedio que elegir unilateralmente a los presidentes de los 7 comités parlamentarios restantes.Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo decidió continuar con los debates en una reunión general diaria de legisladores solo de su formación, donde deliberarán sobre las diversas cuestiones y las posturas a adoptar en todos los asuntos, incluyendo si participar o no en la distribución de la presidencia de los siete comités permanentes restantes.En cuanto al inicio de actividad de algunos comités parlamentarios Choo Kyung Ho, líder parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, explicó que no podrán reconocer a un presidente elegido sin consenso, ni tampoco cooperar en debates o votaciones realizadas parcialmente por The Minjoo.