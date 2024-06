Presidencia: La gestión unilateral del Parlamento justifica el veto presidencial

Photo : YONHAP News

La oficina presidencial ha expresado que si The Minjoo, el principal partido opositor, opta por dirigir unilateralmente la Asamblea Nacional, dicha actitud justificaría el uso del veto presidencial.Durante una conversación telefónica con KBS, un funcionario de presidencia comentó el martes 11 que consideraba peligroso ignorar las convenciones parlamentarias, en alusión al nombramiento unilateral de The Minjo de líderes parlamentarios y presidentes de comités por primera vez en la historia constitucional.Recordó que permitir que el partido con más escaños ocupe la presidencia parlamentaria y el segundo la presidencia del comité legislativo y judicial, comenzó de un acuerdo entre partidos cuando el ex presidente Kim Dae Jung estaba al frente del partido Democrático de la Paz, creado en 1987.También criticó al principal opositor por "presuntamente asumir la presidencia del comité legislativo" en un intento de proteger a su líder Lee Jae Myung.Finalmente, añadió que si The Minjoo continúa usando su poder en la Asamblea para adoptar medidas unilaterales, el Gobierno y el partido oficialista no tendrán más opción que oponer resistencia.