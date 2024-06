Do Kwon vuelve bajo el foco por posibles vínculos con premier montenegrino

Photo : YONHAP News

Do Kwon, fundador de Terraform Labs y responsable del colapso de las criptomonedas Terra-Luna, es nuevamente centro de atención por sus presuntos vínculos con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic.Kwon fue arrestado en Montenegro el 23 de marzo de 2023 por usar pasaporte falso, país donde sigue detenido mientras deciden su extradición.En tanto, un diario local reveló el domingo 16 la posible una conexión entre Do Kwon y Spajic, citando datos del caso Terra-Luna recientemente presentados por la Comision de Bolsa y Valores de Estados Unidos al Tribunal Federal del Sur de Nueva York.Esos datos incluyen un archivo Excel con nombres de 81 personas que invirtieron en Terraform Labs entre abril de 2018 y verano de 2021, donde el premier montenegrino figura como inversor No. 16.El listado distingue claramente inversores corporativos y particulares, y detalla que Spajic realizó una inversión privada de 750.000 tokens Luna a 10 centavos por unidad el 17 de abril de 2018.Al respecto, el primer ministro montenegrino confirmó que a comienzos de 2018 él y la empresa para la que trabajaba invirtieron 75.000 dólares en Terraform Labs, pero fueron víctimas de un fraude.