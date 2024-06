Putin advierte a Seúl de no cometer el gran error de enviar armas a Ucrania

Photo : YONHAP News

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el día 20 de junio que si Corea del Sur ofrece armas letales a Ucrania "sería un gran error".Según informó de la Agencia de Noticias TASS, el presidente Putin hizo esta declaración durante una rueda de prensa en Hanói, Vietnam, al concluir su visita a Corea del Norte y Vietnam.Sus palabras se consideran una respuesta directa al anuncio del Gobierno surcoreano de reconsiderar su política de apoyo armamentístico a Ucrania, advirtiendo que, si eso sucede, Rusia actuará en consecuencia.Previamente, Jang Ho Jin, jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia surcoreana, mencionó que revisarían el apoyo armamentístico a Ucrania, en relación con la firma de un "Tratado Estratégico Integral" entre Corea del Norte y Rusia, al considerarlo comparable a una alianza militar.Putín también señaló que no descarta suministrar armas de alta precisión a Corea del Norte, aunque aseguró que Corea del Sur no debería preocuparse, pues solo ofrecería apoyo militar en caso de que Corea del Norte fuera agredida.Por otra parte, añadió que el nuevo tratado entre Corea del Norte y Rusia no difiere mucho de acuerdos previos.Finalmente, Putin mencionó que aunque Rusia está llevando a cabo una "operación militar especial" en Ucrania, no ha solicitado apoyo a Corea del Norte para esta operación, pero reiteró que no descarta la posibilidad de suministrar armas de alta precisión a Corea del Norte.