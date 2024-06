EEUU apoya todo envío de armas a Ucrania tras afirmar Seúl que podría reconsiderar suministro

Photo : KBS

Estados Unidos ha expresado que agradecerá cualquier apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, después de que Corea del Sur afirmara que podría reconsiderar su política de no suministrar armas letales a Kiev.Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó el jueves 20 en rueda de prensa que Washington acogerá con agrado cualquier apoyo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa, aunque en última instancia es decisión de Corea del Sur.Al ser preguntado si Estados Unidos no consideraría el suministro de armas de Corea del Sur a Ucrania como un acto de desestabilización del Indo-Pacífico y lo acogería con agrado, Miller aseguró que Washington da la bienvenida a cualquier país que desee apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia.Previamente, el asesor de Seguridad Nacional de Presidencia surcoreana, Chang Ho Jin, comentó el mismo jueves que el país reconsideraría el suministro de armas a Ucrania tras condenar la decisión de Corea del Norte y de Rusia de impulsar la cooperación militar y económica con la adopción de un tratado de asociación estratégica integral.Los comentarios de Chang insinúan un posible cambio en la política de Seúl de no suministrar armas letales a Ucrania.