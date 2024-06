Exaltos funcionarios de Defensa se niegan a prestar juramento en audiencia parlamentaria

Photo : YONHAP News

El viernes 21, antiguos altos funcionarios de defensa y militares salpicados en la controversia sobre un informe militar relacionado con la muerte de un infante de marina en 2023, se negaron a prestar juramento como testigos durante una audiencia parlamentaria.El exministro de Defensa Lee Jong Sup, el exviceministro de Defensa Shin Beom Chul, y Lim Seong Geun, excomandante de la Primera División de Infantería de Marina, fueron preguntados sobre su disposición a prestar juramento, a lo que los tres se negaron ante la audiencia del comité parlamentario de Legislación y de Asuntos Judiciales.Los tres mostraron su intención de testificar con veracidad pero se negaron a prestar juramento en base a la ley, pues figuran como acusados en una investigación en curso por parte de la Oficina de Investigación sobre Corrupción de Funcionarios de Alto Rango.Jung Chung Rae, legislador del principal opositor The Minjoo y presidenteel comité, les advirtió que podrían enfrentarse una denuncia a menos que sus explicaciones sean justificadas.De los 12 testigos convocados a la audiencia del viernes 21 solo comparecieron 10, entre ellos el ministro de Justicia Park Sung Jae y el exministro de Defensa Lee Jong Sup. El actual ministro de Defensa Shin Won Sik justificó su ausencia y en su lugar envió al viceministro de Defensa Kim Seon Ho.En tanto el teniente general Kim Gye Hwan, comandante del Cuerpo de Marines, también se ausentó aunque se espera que participe virtualmente en otra audiciencia más adelante.