Lee Jae Myung dimite para preparar nuevo mandato al frente de The Minjoo

Photo : YONHAP News

El lunes 24 Lee Jae Myung renunció su cargo como presidente del principal opositor The Minjoo.Según explicó a los medios en la Asamblea Nacional, abandonó su posición como líder The Minjoo tras asistir a la reunión del Consejo Supremo del partido como última actividad. También comentó que reflexionará a fondo sobre qué camino debería tomar el partido The Minjoo y sobre sus propios pasos como posible líder ante la enorme crisis que enfrenta el pueblo y el país.Al ser preguntado sobre si intentará renovar mandato como líder del partido, respondió que de no ser así no habría dimitido hoy, dejando abierta la posibilidad de su próxima candidatura.The Minjoo planea celebrar una convención nacional el 18 de agosto para elegir a su nuevo líder.Según la normativa actual, el líder de un partido debe renunciar a su cargo al frente de la formación para presentarse a otra candidatura.Tras la renuncia de Lee el líder parlamentario de The Minjoo, Park Chan Dae, actuará como presidente interino hasta la convención.