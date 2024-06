Corea del Norte lanza misil balístico hacia el Mar del Este pero fracasa

Photo : YONHAP News

​Corea del Norte lanzó el día 26 un misil balístico no identificado hacia el mar del Este, pero según el Estado Mayor Conjunto se estima que fracasó.El Estado Mayor Conjunto confirmó a los medios mediante un mensaje de texto que Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar del Este desde las inmediaciones de Pyongyang sobre las 5:30 am del 26 de junio, pero el ensayo falló.Por otra parte, una fuente militar explicó que el cohete lanzado por Corea del Norte recorrió unos 250 km, en tanto que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están centrando sus análisis en la posibilidad de que sea un misil hipersónico.Corea del Norte anunció a principios de año que había logrado probar con éxito un misil hipersónico de combustible sólido, por lo que podría tratarse de una prueba de dicho misil.Los misiles hipersónicos son conocidos por su capacidad de alcanzar velocidad de Mach 5 o superior, cinco veces la velocidad del sonido, lo que complica su detección e intercepción por los sistemas de defensa aérea convencionales.Recientemente, Corea del Norte ha mostrado un complejo patrón de provocaciones, como el envío de globos con basura hacia el sur los días 24 y 25 de junio de modo consecutivo, acción a la que siguió el lanzamiento de un misil balístico en la madrugada del día 26.Se trata del primer lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea en un mes, concretamente desde el pasado 30 de mayo.