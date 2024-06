EEUU urge a Corea del Norte a no comprometer la seguridad mundial

Photo : YONHAP News

Horas después de fracasar un nuevo ensayo norcoreano, Washington ha instado a Corea del Norte a no comprometer más la seguridad mundial.El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos confirmó el martes 25 estar al tanto de la prueba de misiles de Corea del Norte, recordando que el Gobierno estadounidense condena dichas actividades y urgiendo a Pyongyang a no agravar la seguridad de la península coreana y alrededores.Resaltó que aunque el último ensayo balístico de Corea del Norte no creó una amenaza directa contra territorio estadounidense, lo consideran un grave desafío, enfatizando que la promesa de Estados Unidos de proteger a Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona, sigue invariable.