Corea del Norte sigue sin mejorar libertad religiosa

La situación de Corea del Norte en cuanto a la libertad religiosa no ha cambiado durante la última década, según el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2023.Respecto a Corea del Norte, señala que en 2022 el Secretario General de la ONU ya reportó que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión sigue siendo negado en Corea del Norte, y no hay ningún sistema de creencias alternativo que toleren las autoridades. En base a múltiples fuentes, explica que la situación en el país norcoreano no ha cambiado esencialmente desde que en 2014 viera la luz el informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas (COI) sobre derechos humanos en Corea del Norte.El documento destaca que el Gobierno norcoreano sigue ejecutando, torturando, arrestando y abusando físicamente de las personas por su actividad religiosa.Si bien Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Pyongyang, Washington ha expresado su preocupación por la libertad religiosa en Corea del Norte en foros multilaterales y en discusiones bilaterales con otros gobiernos, particularmente entre aquellos que mantienen relaciones diplomáticas con el país norcoreano, según el informeEn cuanto a la situación de Corea del Sur, el informe aborda la situación sobre la prestación social sustitutoria, alternativa al servicio alternativo militar de los objetores de conciencia por creencias religiosas, o la oposición de algunos ciudadanos de la ciudad de Daegu a la construcción de una mezquita.