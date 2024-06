Exteriores llama a Rusia a no cometer errores de consecuencias irreversibles

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores advirtió el día 24 a Rusia de "no cometer errores que rompan los lazos bilaterales".Durante una rueda de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lim Soo Suk advirtió que es Rusia quien no debe cometer ningún error que pueda derivar en consecuencias irreversibles para las relaciones entre Seúl y Moscú. Añadió que Corea espera que Rusia abandone su dependencia de Corea del Norte y mantenga una actitud correcta como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.Sus comentarios responden a la advertencia de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, quien enfatizó las relaciones entre Seúl y Moscú enfrentarían fatales consecuencias si Corea del Sur suministra armas a Ucrania.Previamente la Cancillería de Seúl confirmó que el embajador de Corea del Sur en Rusia, Lee Do Hoon, se reunió con Andrey Rudenko, viceministro de Asuntos Exteriores ruso, en Moscú el miércoles 26, para escuchar la posición de Moscú sobre el nuevo tratado de asociación con Corea del Norte.Durante el encuentro, el representante surcoreano enfatizó que toda cooperación que implique suministro de armas de Corea del Norte hacia Rusia supone una grave amenaza para la seguridad en la región, y pidió una explicación clara a Rusia sobre sus acciones.Por otra parte, Rusia expresó su pesar por la reacción de Corea del Sur a la visita de Putin a Pyongyang, reiterando que su cooperación con Corea del Norte no se dirige a Seúl y que el tratado entre ambos países tiene naturaleza defensiva, según informó la Cancillería de Seúl.